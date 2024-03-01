5 عادات خاطئة تؤدي إلى تلف المكواة عند تنظيفها.. احذر السلك

المكواة من الأجهزة الكهربائية التي تتعرض للتلف في وقت قصير، بسبب بعض العادات الخاطئة، عند تنظيف القاعدة الخارجية لها، مثل تنظيف المكواة وفي باردة، واستخدام أدوات غير مناسبة، ما يؤدي إلى تلفها من الداخل، بحسب موقع architecturaldigest.

استخدام أدوات غير صالحة للتنظيف

يلجأ البعض إلى استخدام أدوات غير صالحة للتنظيف، مثل السلك الخشن، الذي يؤدي إلى خدش المكواة، وعدم إزالة الحروق، بل يجب استخدام فرش الفرك مثل فرشة الأسنان، أو استخدام العيدان الخشبية، لإزالة الحروق الموجودة في قاعدة المكواة.

سقوط المياه أو السوائل على المكواة

من ضمن العادات الخاطئة، هي سقوط أو سكب المياه والسوائل على المكواة دون قصد، وفي هذه الحالة يجب التصرف على الفور، بوضع مناديل أو قطعة قماش عليها لامتصاص المياه سريعا، قبل أن تصل للجزء الداخلي وتدمره تماما.

عدم تنظيف المكواة باستمرار

عدم تنظيف المكواة باستمرار، قد يؤدي إلى تراكم الأتربة، التي تعمل على حدوث الإنسداد في قاعدة المكواة، وبالتالي لا تعمل بشكل جيد، لذا يجب الحفاظ عليها نظيفة بدون حروق.

َوضع المكواة في مكان غير ملائم

من العادات الخاطئة التي يقع فيها البعض، هي وضع المكواة في مكان غير ملائم، سهل السقوط منه وتعرضها للكسر، مثل وضع المكواة على الحواف والأرفف.