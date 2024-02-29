«فصح يونان» يتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددًا جديدًا من مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة، العدد رقم 7 و8 للسنة 52 من صدور المجلة بتاريخ الجمعة 15 أمشير الموافق 23 فبراير 2024.

أيقونة قبطية

وجاء غلاف العدد الجديد من المجلة حاملا أيقونة قبطية تصور يونان النبى والحوت يقذفه على البر ليكمل ما أمره الرب به، وذلك بمناسبة صوم أهل نينوى وتوبتهم الجماعية بعد كرازة يونان لهم.

افتتاحية مجلة الكرازة

وكانت افتتاحية مجلة الكرازة في عددها الأخير بقلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان «الميرون المقدس»، والذي يستعرض خلاله أبرز مراحل عمل زيت الميرون المقدس، والذي تستعد الكنيسة لعمله في مارس المقبل بالتزامن مع بدء الصوم الكبير في الكنيسة.

كما استعرضت الصفحات التالية من المجلة نشاط البابا تواضروس خلال الأيام الماضية من لقاءات رعوية ومتابعة لأوضاع الكنيسة في الداخل والخارج.

ويذخر العدد الجديد بمقالات تتناول موضوعات متنوعة يقدمها الأساقفة منها « الصبر وطول الأناة» للأنبا متاؤس، ومقال «من الذي لمسني؟» بقلم الأنبا يوسف، «البورتريهات القبطية» للأنبا مارتيروس، «نينوى والتوبة الجماعية» للأنبا مكاريوس، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.