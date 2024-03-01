أسرع طريقة عشان تفصص أكبر كمية من البسلة.. خطوات لن تصدقها

تحتاج ربات المنزل إلى تجربة حيل عدة تسهل تحضير الأطعمة في رمضان، تستغرق الأمهات المزيد من الوقت لتجهيز الإفطار، إذ يتطلب تفصيص كمية من البسلة، ما يقرب من ساعة على الأقل، لذا نستعرض أسرع طريقة تساعدك على إنجاز تلك المهمة في 5 دقائق.

كل ما عليك فعله هو إحضار البسلة، وغسلها جيدًا، ومن ثم تصفيتها، وسلقها على النار، ووضع تلك الكمية في كيس قماش، الأمر الذي يسهل عليك تقشيرها في أسرع وقت ممكن، وذلك عبر الضغط عليها عدة مرات، وفي 5 دقائق، يمكنك في النهاية الحصول على أكبر كمية من البسلة.

طريقة تقشير البسلة بواسطة كيس القماش

يمكن تقشير البسلة باستخدام كيس القماش خلال 5 دقائق فقط، وذلك عبر مجموعة من الخطوات.

أحضري كمية البسلة التي تريدين تقشيرها.

ضعي الكمية المراد تقشيرها في الماء الساخن.

اتركيها في الماء الساخن لمدة 5 دقائق.

صفي البسلة وضعيها داخل كيس من القماش.

أغلقي كيس القماش جيدًا.

قومي بفرك البسلة من الخارج.

ستجدين أن البسلة انقسمت إلى نصفين.

تساعدك هذه الطريقة في التخلص من القشر الخاص بالبسلة.

ستجدين أن البسلة الموجودة داخل الكيس القماش تم تقشيرها بالكامل.

خذي البسلة وقومي بعد ذلك بتخزينها أو طبخها.

طريقة تقشير البسلة بالمبشرة

تسهل عليك هذه الطريقة تقشير البسلة باستخدام المبشرة التي تساعدك في تفصيص أكبر قدر منها، وذلك عن طريق عدة خطوات.

اغسلي البسلة جيدًا.

اعملي على تجفيف البسلة بواسطة أي قطعة قماش لديك.

ضعي البسلة في فتحات المبشرة.

اضغطي عليها واعملي على سحبها من الطرف الآخر.

اغسليها بشكل جيد بالماء والخل.

جففيها جيدًا بواسطة فوطة لتتخلصي من الأتربة.

أفرغي حبات البسلة داخل وعاء.

تساعدك هذه الحيلة على تقشير كمية كبيرة من البسلة بواسطة المبشرة.

يمكنك تجربة هاتين الطريقتين على الفور، للحصول على أكبر قدر من البسلة، وتخزينها في الثلاجة لفترات طويلة قبل رمضان، فهذا سيساعدك بلا شك، في إنجاز تحضيرات الفطار، خاصة أن السفرة الرمضانية تتضمن العديد من الوصفات التي تحتاج الكثير من الوقت لتحضيرها، لذلك تساعد هذه الحيل المنزلية على توفير الوقت ففي أقل من 10 دقائق تحصلي على كمية من البسلة الجاهزة على الطهي مباشرة.