صدمة وبكاء هاني رمزي في جنازة عمه.. واحد من أبطال أكتوبر

شيع ظهر اليوم جثمان اللواء نبيل رمزي، عم الفنان هاني رمزي بعد أداء صلاة الجنازة من كنيسة العذراء المرعشلي، ووارى جثمانه الثرى بمدافن العائلة بكلية البنات مصر الجديدة.

وظهر الفنان هاني رمزي، خلال صلاة الجنازة حزينًا على وفاة عمه واستقبل العزاء بكنيسة العذراء، في حالة من الصدمة ومع دخوله في حالة من البكاء اضطر لارتداء نظارة سوداء، ووقف بجواره شقيقيه المستشار أمير رمزي والنائب إيهاب رمزي، وحاول الثلاثة مواساة بعضهم البعض.

وفاة عم هاني رمزي

وكان أمير رمزي، قد أعلن أمس الخميس وفاة عمه اللواء نبيل رمزي، كبير عائلة رمزي حنا، مشيرًا إلى أنه واحد من أبطال حرب أكتوبر وقائد أول كتيبة مدرعات تعبر خط بارليف، والحائز علي وسام الجمهورية من الرئيس السادات، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد ومكان العزاء

واكتفت الأسرة باستقبال العزاء أثناء صلاة الجنازة التي حضرها عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء، داخل كنيسة العذراء بالمرعشلي، وانتقلوا بصحبة الجثمان إلى مصر الجديدة ليتم الدفن في مقابر الأسرة.