حملات نظافة مكبرة لإزالة القمامة من شوارع وميادين العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة على شوارع وميادين المدينة، لإزالة القمامة والمخلفات، حيث تم تنظيف محيط الأسواق ومعرض أهلا رمضان، اليوم الجمعة، وتم العمل على إزالة الرمال والأوراق من الشوارع الرئيسية والفرعية وميدان النصر والرفاعي ومنطقة شارع القاهرة والساعة والطريق الساحلي.

استعدادات لاحتفالات أعياد سيناء أبريل المقبل

بدوره أكد أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، أن عملية النظافة والتجميل مستمرة طوال الشهر الكريم، بالتزامن مع طلاء بعض الأرصفة في الميادين استعدادا لاحتفالات أعياد سيناء في 25 أبريل المقبل.

وأوضح أن مجلس المدينة بالتعاون مع مديرية الأوقاف، واصل تزيين المساجد الكبرى بمدينة العريش، وتجهيز حديقة النصر لأداء صلاة التراويح، والعمل على نظافة وتزين الشوارع المحيطة.

حملات نظافة مكبرة في العريش

يذكر أن مجلس مدينة العريش أزال أمس الخميس نصف طن قمامة من مخلفات سوق السمك بوسط المدينة، وذلك بعد وصول عدة شكاوى من الأهالي بهذا الشأن.