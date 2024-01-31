تجميل ميادين العريش استعدادا لاحتفالات أعياد تحرير سيناء

بدأت مدينة العريش مرحلة جديدة من النظافة والتجميل بالشوارع والميادين، استعدادًا لاحتفالات أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل.

رصف شوارع العريش الفرعية

وقال مجلس المدينة في بيان له، إنه جرى رصف شوارع العريش الداخلية، بعد الانتهاء من عملية تركيب الخدمات الكاملة «الصرف الصحي، وخطوط المياه، والكهرباء، والهاتف الأرضي، من خلال تركيب صناديق بالشوارع الفرعية للمدينة».

وأضاف أنه جرى تنظيف الشوارع من مخلفات البناء، وأيضا من عمليات رصف الأرصفة، وتركيب البلدورات في الميادين العامة، التي شهدت عملية طلاء وتجديدات، في ميدان النصر والرفاعي والساعة، والقاهرة وأيضا تم رصف وتشيد ميدان أم القرى بوسط المدينة.

تجميل المدينة وتجهيزها قبل احتفالات سيناء المقبلة

بدوره أكد اللواء أسامة الغندور رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أن مدينة العريش شهدت خلال الشهور القليلة الماضية، عمليات تجميل، ورصف شارع البريد، وام القرى، والشوارع الفرعية، المتصلة بطريق المستشفى وأل ياسر، علاوة على طريق أسيوط الرئيسي، والمساعيد، والطريق الساحلي

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن الهدف هو وصول المدينة الى الشكل الجمالي النهائي، المقارن بالمدن الساحلية الراقية على مستوى الجمهورية، وان خطة المحافظة، هي استكمال عمليات البناء والتجميل بجميع المناطق قبل احتفالات المحافظة.