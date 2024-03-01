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سعر اليورو في السوق الموازية يتراجع 8 جنيهات دفعة واحدة

كتب:

محمد سيف
05:55 م | الجمعة 01 مارس 2024
سعر اليورو

سعر اليورو

تراجع سعر اليورو في السوق الموازية بقيمة 8 جنيهات دفعة واحدة، وسجل نحو 50 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي، وجاء انهيار اليورو بسبب تسلم البنك المركزي للدفعة الثانية من أموال استثمارات رأس الحكمة وهي 5 مليارات دولار ليرتفع المبلغ إلى 10 مليارات دولار من مقدم الصفقة الكبرى.

وتنشر «الوطن» سعر اليورو في البنوك، وفقًا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 33.51 جنيه للبيع، و33.39 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، مسجلا نحو 33.49 جنيه للبيع، و33.28 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر يسجل نحو 33.48 جنيه للبيع، و33.28 جنيه للشراء.

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 33.54 جنيه للبيع، و33.39 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سيف