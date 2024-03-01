بدء اختيار الدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية لتدريب 1000 مدير مدرسة بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عن بدء اختيار الدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية لـ 1000 مدير مدرسة.

شروط التقديم في الدفعة الثانية للمبادرة لـ 1000 مدير مدرسة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء في بيان، عن الشروط التي أقرتها الوزارة التي جاءت كالتالي:

- أن يكون سن المتقدم من 35 إلى 45 عاما.

- أن يكون وكيل مدرسة أو معلم أول «أ».

- عدم الحصول على أي أحكام تأديبية

- لائق صحيا وبدنيا

- لديه مهارات في الحاسب الألي، الاتجاهات الحديثة ثقافة عامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم الدفعة الثانية لـ 1000 مدير مدرسة

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة، التي جاءت كالتالي:

- صور طبق الأصل من المؤهل الدراسي

- صحيفة احول

- آخر ثلاث تقارير سنوية

- صورة الرقم القومي

- شهادة تحليل مخدرات

- إفادة من الجزاءات معتمدة من المديرية تسلم إلى المديرية بالعريش

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إلى أن هناك عدة مُميزات يكتسبها المتدرب، وهي الحصول على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي من الأكاديمية العسكرية.