تفاصيل مشروع مجمع الورش الحرفية في مدينة العبور.. كافيتريا ومصلى ومحال

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ مشروع الورش الرئيسية «مجمع ورش حرفية متكامل»، في القطعة رقم 1 بلوك 12019 بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 8227 متر مربع، وذلك لمتابعة جودة التنفيذ، ورفع نسبة الإنجاز.

76 ورشة

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أن المشروع يتكون من 76 ورشة بمسطح 45 مترا مربعا للورشة، ومقسم على 5 عنابر، يحتوي كل منها على 10 إلى 18 ورشة، ومبنى خدمي بارتفاع دورين بمساحة 187 مترا، ويحتوي على كل الخدمات بمستوى متميز لخدمة رواد المجمع، ويشمل كافيتريا، ومصلى، ومحال تجارية، ودورات مياه، بخلاف الأسوار، وغرف الأمن والحراسة، وغرف الكهرباء.

ووجه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف العمل، وزيادة أعداد العمالة، والتوريدات، لزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع، وبلغت النسبة التنفيذية المحققة للمشروع 38٪.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، ومسؤولو الجهاز، أعمال التطوير، ورفع الكفاءة، والصيانة الجارية بأحياء مدينة العبور المختلفة، حيث تم متابعة أعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية، والبدء في أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع المسجد الأقصى بالحي الترفيهي.

رئيس الجهاز يتفقد أعمال الأسفلت بشارع 110

وتابع المهندس أحمد رشاد، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير وتنسيق الموقع الجارية بالمنطقة الصناعية الأولى، وامتدادها الشمالي والغربي، حيث تفقد رئيس الجهاز الأعمال الصناعية، وتركيب بلدورة الأرصفة وتجهيز الشَّدة الخشبية للخرسانة المستمرة بشارع 130، وتركيب البلدورة، والإنترلوك بشارع 600، وشارع 112، وأعمال التسوية بالربط بين شارع الـ800، وشارع 130، والمحور الغربي.

كما تفقد رئيس الجهاز استكمال أعمال الأسفلت بشارع 110 تقاطع شارع 600، مشدداً على الشركات المنفذة بضرورة تكثيف أعمال التطوير مع الالتزام بأصول الصناعة لضمان خروج الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.