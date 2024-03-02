الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024 برقم العداد

يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية، بالتزامن مع بداية الشهر إجراء عمليات الاستعلام والبحث عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024 برقم العداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من الآليات التي يمكن للمشتركين من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024 من خلال رقم العداد، لجميع الإدارات والفروع، والشبكات التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى جميع المحافظات من خلال الرابط التالي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر مارس 2024

وحددت الشركة 8 خطوات يجب اتباعها لمعرفة قيمة الاستهلاك لـ فاتورة الكهرباء برقم العداد، عن شهر مارس 2024، وهي كالتالي:

- ادخل على موقع الشركة القابضة للكهرباء.

- اختيار الشركة التابع لها العداد.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

- تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

-- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- النقر على زر الاستعلام.

- بعد الخطوات السابقة تظهر على الفور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.