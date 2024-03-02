«المهندسين» تعلن توافر دليل الرعاية الصحية بمقر النقابة ومواعيد العمل في رمضان

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، توافر دليل الرعاية الصحية لعام 2024 بمقر النقابة العامة برمسيس، بالإضافة إلى تحديد آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج.

وأوضحت النقابة أن مشروع العلاج ينتهي يوم 31 مارس الجاري، كما أعلنت النقابة أن مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك بالنسبة لاشتراكات الرعاية الصحية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

الأوراق اللازمة للاشتراك في مشروع العلاج

وكانت حددت نقابة المهندسين الأوراق والمستندات المطلوبة للاشتراك أو الإضافة في مشروع الرعاية الصحية 2024 وجاءت كالتالي:

- رقم عضوية المهندس

- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.

- إضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.

- إضافة الأبناء بعد سن الـ 16 صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

- اضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة - ما يفيد بأنه طالب - صورة شخصية.

- إضافة الابنة بعد 26 سنة استثنائيا صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات صورة شخصية.

- إضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس - البطاقة الشخصية للوالدة صورة شخصية.

- إضافة الوالد صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.

- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس - إثبات الشخصية الصورة الشخصية لكل عضو.