طلال أبو غزالة: مصر ستصبح ضمن أكبر 7 اقتصادات خلال الـ10 سنوات المقبلة

أكد رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، إن الاقتصاد ليس له علاقة بالعٌملة، والوضع المالي لا علاقة له بالعٌملة، بينما العٌملة لها علاقة بالسياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وكل سياسة لها شكل.

نستطيع بعملة منخفضة أن نكبر ونزدهر ونحارب

وأضاف «أبو غزالة»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك دولا تخفض عملتها لأسباب اقتصادية بحيث يكون الإنتاج رخيصا ومنافسة العالم، مردفا: «تخفض عملتك تزيد عمالتك وإنتاجك وناتجك القومي، ويجب أن ندرك أننا نستطيع بعملة منخفضة أن نكبر ونزدهر ونحارب إلى أن تصبح العملة عالية، وهذا موضوع ليس نهائيا».

رجل الأعمال الأردني طلال أبوغزاله لـ"الشرق": أكرر ما قلته.. #مصر ستصبح خلال الـ10 سنوات القادمة ضمن أكبر 7 اقتصادات في العالم رغم أزمة الدولار#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/QYoNr9lJvr — اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) March 2, 2024

أبو غزالة: ستصبح مصر واحدة من الاقتصادات السبعة

وتابع: «المعايير المتبعة مختلفة، والنمو الاقتصادي ليس له علاقة بالعملة، والسياسات المالية ليس لها علاقة بالعملة، وكل ما نفكر فيه هو القيمة الشرائية فقط، وأكرر اجتهادي بأننا في خلال العشر سنوات المقبلة ستصبح مصر واحدة من الاقتصادات السبعة الكبرى G7».

وواصل: «ليست مصر فقط التي سيتغير وضعها، لكن الكثير من الدول أيضا، فالدولة رقم 1 ستكون الصين وليست أمريكا، وبعدهما الهند، ومصر ستكون رقم 7 في العالم».