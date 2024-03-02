3 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة؛ إذ تتعرض البلاد لـ3 ظواهر جوية رغم استقرار حالة الطقس والانخفاض النسبي في درجات الحرارة.

3 ظواهر جوية تضرب مصر خلال أيام

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تستمر حتى يوم الجمعة وتبدأ من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا.

فرص سقوط أمطار خفيفة

وضمن 3 ظواهر جوية تضرب مصر، أضافت الأرصاد أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا، وتنحسر فرص سقوط الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء، ثم تتساقط مرة أخرى الأربعاء والخميس على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة

وتابعت الأرصاد، أنه تنشط الرياح كأحد الظواهر الجوية على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة خلال الـ6 أيام المقبلة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل كالآتي:

درجات الحرارة الأحد 3-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 4-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.