قطع المياه عن عدد من المناطق في 3 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عددٍ من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة في محافظات الأقصر والوادي الجديد وكفر الشيخ؛ للقيام بأعمال الصيانة وغسيل وتعقيم المروقات.

المناطق المُتأثّرة بقطع المياه في الأقصر

وذكرت شركة مياه الشرب بالأقصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قطع المياه عن قرى «الحلة - العبابدة - زرنيخ» في مركز إسنا، اليوم، من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 عصرًا للقيام بأعمال تطهير وتعقيم محطة الحلة المدمجة.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني، و«0952282406 - 0952284116 - 01147999752»، لافتا إلى أنها ستُوفّر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، حال طلبها، وفي حالات الطوارئ.

مدة قطع المياه في محافظة الوادي الجديد

كما أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد قطع المياه عن حي الأمل، وحي السلام بمدينة الخارجة بسبب خروج محطة الزهراء الغربية اليوم اعتبارًا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، اليوم، للقيام بأعمال الصيانة في المحطة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أن العاملين بها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب سيتابعون أعمال الصيانة؛ لضمان سرعة عودة الخدمة المقدمة للمواطنين مرة أخرى بأسرع وقت، وتذليل كل العقبات أمام العاملين.

أسباب انقطاع المياه عن مناطق كفر الشيخ

وقطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق بدءًا من السادسة صباح اليوم وحتى الخامسة من مساء اليوم نفسه، ويستمر قطع الخدمة لمدة 11 ساعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وأكدت الشركة أنّ المناطق والقرى التي ستتأثر بقطع مياه الشرب هي مركز ومدينة دسوق وبعض قرى مركز قلين وقرى شابة والعجوزين، للقيام بأعمال غسيل وتعقيم المروقات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو علي.