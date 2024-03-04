3 طرق سهلة وفعالة لتلميع جلد الأحذية.. وفري سعر الورنيش

من المعتاد تنظيف الأحذية الجلدية بالملمع الخاص بها «الورنيش»، إذ يعتقد معظم الناس أن لا شيء يصلح الشكل الباهت وغير النظيف للحذاء سوى منتج إزالته الخاصة، إلا أن هناك العديد من الحيل المساعدة في تنظيف الحذاء بصورة مبهرة، بواسطة بعض الأشياء البسيطة التي يمكن العثور عليها بالمنزل، وفي هذا الصدد وفقًا لما ورد بموقع «Wiki how»، نوضح بعض الطرق لتلميع الأحذية الجلدية دون «ورنيش».

التلميع بزيت الزيتون

أثبت زيت الزيتون فاعليته في تلميع الأحذية الجلدية، فقط أحضر معلقتين كبيرتين من الزيت، وقطعتين من الأقمشة الناعمة ويفضل أن تكون قطنية، وكذلك بعضًا من الماء الدافئ.

وكل ما عليك فعله وضع قطعة من القماش في الماء الدافئ وتزال بها الأتربة والأوساخ من على سطح الحذاء، وبالخطوة التالية يوضع القليل من الزيت على قطعة القماش الأخرى، ويفرك بها الحذاء ويترك لبضع دقائق، ومن ثم يلمع في المرحلة الأخيرة بقطعة قماش قطنية جافة.

وللحصول على نسبة أعلى من اللمعان يمكنك إضافة بضع قطرات من الليمون على مقدار زيت الزيتون المستخدم، ولكن عليك اختبار الخليط قبل البدء بعملية التلميع على قطعة صغيرة من الحذاء؛ لضمان سلامته من تغير اللون.

التلميع بقشر الموز

بعد تناول الموز لا تتخلص من غلافه القشري في القمامة، إذ يعد ملمعا فائق الجودة للأحذية الجلدية، كل ما نحتاجه قشرة موز، وقطعتين من القماش الناعم.

ويفرك سطح الحذاء بالوجه الداخلي لقشرة الموز-الوجه الأبيض- ومن ثم ينظف الحذاء من البقايا والأوساخ بواسطة قطعة من القماش الناعمة، وبالخطوة الأخيرة تُستخدم قطعة القماش الأخرى في تلميع الحذاء، حتى يظهر متألقًا.

تلميع الأحذية بالفازلين

من الضروري عند تلميع الحذاء بواسطة الفازلين، أن يكون السطح خاليا من الأتربة أو الأوساخ، ومن ثم يوزع القليل من الفازلين على قطعة قماش من الخامة القطنية، ويفرك الحذاء بها جيدًا في حركات دائرية، وبعد ذلك تزال أي بقايا من على سطح الحذاء، من خلال مسحه بقطعة قماش نظيفة.