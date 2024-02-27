نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء

تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذى يتضمن أحياء شبرا، روض الفرج، الساحل، الشرابية، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل لحصول المواطن على الخدمات المقدمة بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

تراخيص المحال العامة

كما تابع نائب المحافظ، موقف الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة والأنشطة التجارية طبقاً لمنظومة الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة وجهود تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي من خلال الشباك الواحد لتقديم خدمة افضل بما يحقق رضا المواطن.

وأكد نائب المحافظ على موظفي الخدمة بتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة والذى يتيح لصاحب الخدمة التعامل مع الشباك الواحد أو من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية مصر 2030