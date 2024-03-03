بعد مبادرة «الوطن».. طبيبة تكشف التأثير النفسي لترجمة المسلسلات لضعاف السمع

في الموسم الرمضاني تشكل المسلسلات جزءا مهما من الترفيه الذي يبحث عنه الجمهور؛ وهذه الرفاهية قد لا يشعر بها بعض ذوي الهمم من ضعاف السمع الذين يعانون في البحث عن تطبيقات تترجم لهم الأحداث أو من يشرح لهم من الأقارب، ولدعم ضعاف السمع في مشاهدة المسلسلات بكل سهولة في الموسم الرمضاني، تطلق جريدة «الوطن» خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة.

التأثير النفسي لمبادرة «الوطن» على ضعاف السمع

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عددت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي في جامعة الأزهر، مميزات مبادرة الوطن لترجمة ملخصات مسلسلات رمضان بلغة الإشارة كالتالي:

تاثيرها إيجابي جدًا لأنها تساعد الصم على التغلب على الإعاقة، وهي خطوة تشبه التطبيقات التي تساعد الكفيف على معرفة الكلمات المكتوبة.

تساعدهم على التواجد دائمًا ومتابعة الأحداث واتساع عالمهم.

تساعدهم على متابعة الأخبار والاستمتاع بالترفيه.

تدعمهم نفسيًا وتنسيهم الشعور بالإعاقة.

أهمية مبادرة الوطن لترجمة المسلسلات

وتأتي مبادرة الوطن لترجمة ملخصات مسلسلات رمضان في إطار توفير سبل الراحة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات المسلسلات لمحتوى يناسبهم بالإشارة، وهو ما يجعلهم قادرين على اختيار المسلسل الذي يريدون متابعته، والاستمتاع بالموسم الرمضاني الذي يشمل مسلسلات تاريخية وترفيهية واجتماعية واعية، مثل«الحشاشين، جودر، بقينا اتنين، وعتبات البهجة» وغيرهم من المسلسلات المنتظرة على قنوات الشركة المتحدة.