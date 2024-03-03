لقاء جماهيري لحل مشاكل المواطنين في أبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عقد لقاء جماهيري مفتوح مع المواطنين يوم الأربعاء 6 مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الاستماع لطلبات ومشكلات المواطنين

يهدف اللقاء إلى الاستماع لطلبات ومشكلات المواطنين في مركز أبوقرقاص والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وسيحضر اللقاء تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، بالإضافة إلى جميع الجهات التنفيذية بالمركز.

ودعا رئيس المركز جميع المواطنين للمشاركة في هذا اللقاء، وطرح مشاكلهم بكل صراحة ووضوح، مؤكداً حرصه على حل جميع المشكلات التي تواجههم وأهم المشكلات التي سيتم مناقشتها «مشاكل الصرف الصحي، الكهرباء، مياه الشرب، الطرق، التعليم، الصحة»، ومشاكل أخرى تهم المواطنين.

تشكيل لجان من الجهات التنفيذية للدراسة

وسيتم تشكيل لجان من الجهات التنفيذية المختصة لدراسة جميع المشكلات التي تم طرحها، وتحديد جدول زمني لحل هذه المشكلات، والتواصل مع المواطنين بشكل دوري لمتابعة حل مشاكلهم.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص على أهمية المشاركة في هذا اللقاء بمقر الوحدة المحلية، وطرح مشاكل المواطنين بكل صراحة ووضوح، مؤكداً حرصه على حل جميع المشكلات التي تواجه المواطن.