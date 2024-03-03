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دراما المتحدة

قصواء الخلالي: مصر تساند الأشقاء الفلسطينيين بكامل قوتها

كتب:

عمرو هلال
11:51 م | الأحد 03 مارس 2024
قصواء الخلالي

قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «سي بي سي»، أن الدولة المصرية قامت بدور كبير بشأن القضية الفلسطينية ومن أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والدور المصري حاضر دائما بدليل وجود توافق بين أطراف المباحثات في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.

مصادر تفيد بوجود توافق بين أطراف المباحثات

ونوهت «الخلالي»، بأن هناك مصادر تفيد بوجود توافق بين أطراف المباحثات في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية حاليا على ضرورة الوصول للهدنة قبل شهر رمضان، مشيدة بالدور المصري المستمر الذي لم ينقطع من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

مصر تقوم بدورها في إيصال المساعدات لغزة

وأوضحت أنه بجانب دور مصر في المفاوضات والتوصل لهدنة، إلا أنها أيضا تقوم بدورها في إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مستنكرة على من يزايد على الموقف المصري والتشكيك فيه رغم وضوحه أمام الجميع.

 

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بقلم عمرو هلال