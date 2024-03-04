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دراما المتحدة

رئيس جامعة بنها: نختار عمداء الكليات وفق معايير محددة

كتب:

حسن صالح
10:31 ص | الإثنين 04 مارس 2024
لجنة اختيار عميد طب بيطري جامعة بنها

لجنة اختيار عميد طب بيطري جامعة بنها

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البيطري.

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور السعيد الشربيني السعيد بجامعة المنصورة، والدكتور محمد محمود الدسوقي بجامعة السويس، والدكتور ياقوت عبد الفتاح السنوسي الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها.

خطط تطوير الأداء 

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

معايير اختيار عمداء الكليات

وأكد الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة، وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

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