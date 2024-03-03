رئيس جامعة بنها: نعمل على ربط مخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة وسوق العمل

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، في برنامج قيادات الجامعات المصرية الذي تنظمه هيئة فولبرايت في نسخته الخامسة بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات.

الابتكار وريادة الأعمال والتوظيف

وقال الحيزاوي إن البرنامج جاء بعنوان «من المختبرات إلى السوق، الابتكار وريادة الأعمال والتوظيف»، واستعرض دور جامعة بنها في رعاية المبتكرين ورواد الأعمال وإنشاء الحاضنات التكنولوجية لجعل الابتكار جزء أساسي في دعم الاقتصاد المحلي والقومي، من خلال ما يضمه البرنامج من محاضرات ومناقشات للاستفادة من تجارب وخبرات الأساتذة الأمريكيين في تعزيز دور الجامعات في ريادة الأعمال واستغلال الموارد المتاحة والمحيطة بالجامعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد رئيس الجامعة دعم القيادة السياسية للتعليم والبحث العلمي باعتباره محرك للاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030، والاهتمام بربط محتويات ومخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة والتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، وتعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وأحد برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة في النواحي الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.