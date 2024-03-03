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مستشفى جامعة بنها: استقبال 266 حالة تسمم خلال فبراير الماضي

كتب:

حسن صالح
11:52 ص | الأحد 03 مارس 2024
تسمم غذائي - تعبيرية

تسمم غذائي - تعبيرية

كشفت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية طب والمشرف على قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في بنها، أن تقرير مركز علاج وأبحاث السموم بمستشفى جامعة بنها أظهر استقبال المركز 266 حالة على مدار شهر فبراير المنصرم، بينها 115 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة، وهي النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز.

وأشارت المشرف على مركز السموم بمستشفى بنها الجامعي، أن باقي الحالات التي استقبلها المركز على مدار الشهر تنوعت بين اختناق غاز ومبيدات حشرية ومخدرات مشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي ولدغات حشرات.

استقبال 266 حالة تسمم

وأشارت إلى أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المركز خلال فبراير الماضي 266 حالة تسمم، وفق التقرير المعلن اليوم، حيث تم تقديم الخدمة العاجلة للحالات كالتالي:

- 115 حالة تسمم دوائي

- 48 حالة تسمم كيماوي

- 10 حالات مواد بترولية

- 36 حالة غازات سامة

- 38 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية

- 14 حالة مخدرات

- 5 حالات تسمم غذائي

توخي الحذر واتخاذ الحيطة

وأوضحت «نيرمين» أن المركز أطلق حملة توعية ناشد فيها الأهالي بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه خلال التعامل مع الأدوية، خاصة بالنسبة للأطفال، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

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بقلم حسن صالح