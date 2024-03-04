«تضامن القاهرة» توزع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنّ مديرية التضامن الاجتماعي وزعت اليوم، 2000 كرتونة تحوي السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بأحياء المرج، وعين شمس، والمطرية، وحدائق القبة، والزيتون، والسلام أول، وحلوان، والبساتين، والساحل، وروض الفرج، في إطار مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لتوزيع 500 ألف شنطة رمضانية.

توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية

وأكد محافظ القاهرة، أنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة وتهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنّ تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وثمنّ دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أنّ العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.