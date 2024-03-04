خبير بيئي: النينو تكنولوجي تلعب دورا قويا في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة

قال الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، إن النينو تكنولوجي والتقنيات الحديثة لها دور قوي في إنتاج الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، خلال الفترة المقبلة، مثل الاتجاه إلى صناعة الألواح الشمسية، والتي تستخدم في زيادة استخدام الطاقة النظيفة المصنعة من النانو.

دور النينو تكنولوجي في زيادة الإنتاجية النباتية

وأضاف الخبير البيئي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تقنية النينو لها دور كبير في زيادة الإنتاجية النباتية التي تساعد النبات على مقاومة التغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجات للتعامل مع التغيرات المناخية التي لها دور في حدة الدورة الزراعية والخريطة الزراعية للنباتات، ومن هذه الاستراتيجيات محطات إنتاج السلالات المقاومة للتغيرات المناخية.

توقعات بارتفاع الحرارة في الصيف المقبل

وأشار شعلة إلى أنه مع ظهور ظاهرة النينو من المتوقع أن يكون موسم الصيف المقبل شديد الحرارة بدرجة تصل من 45 إلى 48 درجة مئوية، موضحا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة تنتشر بعض الحشرات الناقلة للأمراض، ما يمثل مخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مصر هي انتشار الناموس الذي ينقل الكثير من الأمراض، مثل الحمى الضنك وحمى النيل الغربية.