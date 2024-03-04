محافظ الغربية يناقش الخطة التنفيذية لمبادرة الألف يوم الذهبية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، اجتماعًا مع المسؤولين عن تفعيل مبادرة «الألف يوم الذهبية» بالمحافظة، لمناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، التي تستهدف حل قضية السكان كيفًا وكمًا من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طيلة الألف يوم الأولى من عمره، التي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين إضافة إلى عام آخر قبل الحمل الثاني.

تفاصيل مبادرة «الألف يوم الذهبية»

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية تفاصيل المبادرة، مشيرة إلى أنّ الألف يوم هي فترة حمل المرأة إضافة إلى أول سنتين من عمر الطفل، وسميت «ذهبية» لأنّ أول ألف يوم من عمر الطفل تشهد تكوين 85% من القدرات الذهنية والنفسية والجسمانية للإنسان، بما ينعكس إيجابيا على تحسين الخصائص السكانية لمصر.

مكافحة أمراض الطفل

وأكدت أن المبادرة توفر للدولة الدولة مئات المليارات التي تُنفق على علاج الأمراض التي تصيب الطفل إذا أهملنا هذه الفترة، فضلا عن المضاعفات التي تصيب الأم نتيجة عدم حصولها على المشورة الأسرية وإعدادها الولادة الطبيعية، ومما يترتب عليه ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.