مشرف «الألف يوم الذهبية»: مناقشات مؤتمر «الصحة» تستهدف وضع حلول للأزمة السكانية

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب والمشرف العام على مبادرة «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية، أهمية المناقشات التي دارت خلال الجلسة الافتتاحية اليوم للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والتي تستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الزيادة السكانية في مصر.

تكليفات رئاسية لمواجهة الزيادة السكانية

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، عقب مشاركتها في الجلسة الافتتاحية اليوم للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 لـ«الوطن»، إنّ هناك تكليفات رئاسية مهمة بشأن ملف الزيادة السكانية، وفي مقدمتها تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيس الوزراء، برئاسة المجلس القومي للسكان خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان 2023 والتي جرى إطلاقها اليوم.

ولفتت الدكتورة عبلة الألفي، إلى مشاركتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان والتي سيتم مناقشة أهدافها في اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس والمزمع عقده الأول من أكتوبر المقبل، موضحة أنّ الاستراتيجية تتضمن ضرورة تمكين المرأة ورفع مستوى التعليم للإناث قبل الزواج وتحقيق حقوق الطفل في ضرورة المباعدة في الحمل بين الطفل الأول والثاني، والعمل بنظام المشورة بهدف الإقناع بضرورة تنظيم الأسرة.

برامج تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية

وقالت الألفي، إنّ هناك اتجاها قويا خلال المرحلة المقبلة لتضمنين برامج تنظيم الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف تحقيق خدمة متميزة، والعمل على تحقيق أهداف مبادرة الألف يوم الذهبية للأسرة المصرية.

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء برئاسة المجلس القومي للسكان.