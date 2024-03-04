حازم إيهاب يُرزق بطفلته الأولى: ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية

رُزق الفنان الشاب حازم إيهاب بأول أبناءه، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشر مجموعة من الصور خلال تواجده بأحد المستشفيات وهو يحمل المولود بين يديه، والغرفة مزينة باللون الوردي في إشارة إلى نوع المولود بأنها فتاة.

زوجة حازم إيهاب

وكشف حازم إيهاب، عبر فيس بوك عن اسم مولودته الجديدة والأولى، وتحمل اسم جميلة، وعلق على الصور بقوله: «اللهم لك الحمد و الشكر على كل نعمة، ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية، سلموا على جميلة حازم إيهاب».

ابنة حازم إيهاب

وطلب حازم إيهاب من جمهوره ومتابعيه الدعاء له وزوجته منة بعد استقبال مولودتهما، وانهالت التعليقات على الصور لتهنئته بطفلته، والإشادة بالاسم الذي اختاره لها، ودعوات جمهوره بالخير في ذريته.