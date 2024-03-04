عمرو عادل يشيد بمبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: خطوة مهمة تستحق الثناء

أشاد الفنان عمرو عادل، من ذوي الهمم عن المبادرة، التي أطلقتها جريدة «الوطن» لدعم ذوي الهمم، من الصم والبكم تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المُقبل، بلغة الإشارة، وذلك تسهيلا عليهم ودمجهم في المجتمع.

حديث عمرو عادل عن مبادرة الوطن

قال «عادل»، وهو واحد من ذوي الهمم في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المباردة التي تقدمها الجريدة، من الخطوات المهمة التي تستحق الثناء والإشادة، خصوصًا، وأنها تعمل على مساعدة «الصم والبكم» في الاندماج مع المجتمع، من خلال متابعة المسلسلات الدرامية والبرامج بدون تعب أو إرهاق، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس غريبًا على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومؤسساتها، في ظل حرصهم الدائم على دعم أصحاب القدرات الخاصة.

واستشهد بنفسه باعتباره أحد ذوي الهمم، ومن أبناء المعهد العالي للفنون المسرحية، ونجح في المشاركة بأعمال درامية، أبرزها مسلسل تياترو، الذي قام ببطولته مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة في سابقة لم تحدث من قبل، ولكن وثقت «المتحدة» في المواهب ووقفت بجانبهم ووفرت لهم الفرصة.

رأية في دعم المتحدة لهم

وتابع: «لم تنس المتحدة أصحاب الهمم، ومشغولة طيلة الوقت بهم، بدليل مسلسل حالة خاصة، الذي عرض مؤخرًا على منصة WATCH IT الإلكترونية، ومنحت البطولة للفنان الشاب الموهوب طه دسوقي، وتطرقت خلاله لدعم أصحاب القدرات الخاصة ومرض التوحد، ومن ثمّ كنا أمام عمل إنساني اجتماعي، لم يحدث من قبل: شكرًا لهذا الاهتمام والحب الذي نراه ونلمسه بشكل غير مسبوق».