عمرو عادل عن مسلسل تياترو: خطوة كبيرة للدفع بأصحاب المواهب

أعرب عمرو عادل، طالب في الفرقة الرابعة بمعهد الفنون المسرحية، عن سعادته بالمشاركة في أحداث مسلسل تياترو، الذي يعرض حاليًا على قناة CBC يوميًا من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً، والإعادة على «CBC دراما» في الساعة 11 مساءً، ويضم نحو 22 موهبة شابة تقود بطولة المسلسل في تجربة فريدة في عالم الدراما.

وأشار عمرو عادل، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يجسد شخصية سعد نجل بواب المسرح، ويقوم بدوره الفنان سليمان عيد، وهو شاب مثقف عاشق للفن، موضحًا: «شرف لي أن يكون أول ظهور في الدراما من خلال مسلسل تياترو، خصوصًا وأن هذه التجربة مفيدة لجميع الشباب المشاركين في العمل».

22 موهبة جديدة

واستطرد: «وجود 22 شابًا ووجوه جديدة ومنحهم فرصة كبيرة بهذا الحجم أمرًا لا يصدق، ولكنها خطوة كبيرة حدثت بالفعل، من أجل الدفع بأصحاب المواهب، ومنح الكثيرين الباحثين عن الفرصة الأمل».

عشق الفن

وأشار إلى أن ما يجمعه وشخصيته في المسلسل هو عشق الفن والشغف بالمسرح، خصوصًا وأنه منذ صغره يهتم متابعة المسرحيات ومشاهدتها، معربًا عن سعادته بالتواجد في هذا العمل الفني الذي يعد تجربة فريدة، والشباب أصحاب وزملاء ومن ثم الكواليس مليئة بالضحك والتعاون والمذاكرة.