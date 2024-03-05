ذهب سيناء الأحمر.. «البطاطا» تحول أرض الفيروز إلى جنة

«هنا مستقبل مصر الزراعي»، جملة تلخص الوضع في أرض الفيروز سيناء، بعد القرارات العديدة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير شبه الجزيرة بعد سنوات من الإهمال.

زراعات عديدة شهدتها أراضي سيناء، ونجحت في تحقيق إنتاج غير مسبوق، دعمت السوق المحلية، وجرى تصدير الباقي للخارج، من بينها البطاطا التي تُعرف في سيناء بالذهب الأحمر، وهو المحصول الأكثر حداثة الذي أنتج خلال الأيام القليلة الماضية محصولا وفيرا.

في زراعتها لأول مرة.. البطاطا تنتج 15 طنا للفدان

يقول المهندس أحمد قاسم أحد أول من زرع البطاطا في مدينة الطور بجنوب سيناء، إن زراعة البطاطا لأول مرة بمدينة الطور لاقى نجاحا غير متوقع.

وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن البطاطا تزرع مع بداية فصل الشتاء في نهاية شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر، وبعد مرور 3 أشهر يبدأ موسم الحصاد في نهاية فبراير أو بداية مارس، بحسب مدة الزراعة.

وأوضح أن إنتاج الفدان من البطاطا يصل إلى 15 طنا في أفضل الأحوال وينخفض إلى 10 أطنان حال تغير الظروف المناخية، مشيرا إلى أن جزء كبير من الإنتاج يُصدر لبعض الدول العربية والغربية، فضلا عن الاستخدام المحلي.

تصدير 60% من المحصول

وقال، إن محصول البطاطا يُصدر منه ما يقرب من 60% تقريبا مع ضخ 20% للسوق المحلية، فيما يستخدم الإنتاج غير الصالح للاستخدام الآدمي كأعلاف للماشية باعتباره من أجود أنواع الأعلاف، لاستحواذه على نسبة عالية من البروتين إلى جانب النشويات والسكريات.

كما أكد أن عملية زراعة البطاطا نجحت في مدينة الطور لعدم احتياج البطاطا إلى كميات كبيرة من المياه واعتمادها على الري بالتنقيط.

الدولة أنفقت 600 مليار جنيه في قطاع الزراعة

من جانبه، قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة في جنوب سيناء، إن الدولة اهتمت بشكل كبير بالتنمية في جنوب سيناء، مشيرا إلى أن حجم ما أُنفق تجاوز 600 مليار جنيه، بحجم استثمارات لم تشهده جنوب سيناء منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن الاستثمارات الزراعية التي شهدتها جنوب سيناء حولت المنطقة إلى جنة، خاصة بعد ربط الدلتا بسيناء عبر مجموعة شبكات طرق وأنفاق لم تكن موجودة من قبل، وهو ما اختصر مسافة الطرق من 6 و7 ساعات إلى ساعتين ونصف فقط.

وقال إن سيناء شهدت إنشاء أكبر محطة صرف معالج في العالم، بطاقة 5.6 مليون متر إلى جانب محطة المحسمة والمربوكة بسحارات سرابيوم لعبور المياه المعالجة الصالحة للري الزراعي إلى سيناء، لاستصلاح ما يقرب من نصف مليون فدان في وسط وشمال شبه الجزيرة، إلى جانب المجمعات الزراعية التي توزع على المواطنين لتعمير الصحراء.