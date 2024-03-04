ضياء السبيري: خدمة «الوطن» لـ«قادرون باختلاف» خطوة أولى وستعمم

أكد ضياء السبيري، مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن هناك أكثر من 8 ملايين مواطن مصري من ذوي الهمم يتم تقديم خدمة جديدة لهم في «الوطن»، وهذه الخدمة عبارة عن تلخيص مسلسلات الموسم الرمضاني الذي تقدمه الشركة «المتحدة» في رمضان 2024 وترجمتها بلغة الإشارة لذوي الهمم، منوهًا بأن «الوطن» أطلقت خدمة مهمة لدعم «قادرون باختلاف».

وأشار «السبيري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، إلى أن هناك خطة عامة لتلخيص كل المسلسلات في الموسم الرمضاني، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبير لهذه الفئة، كما أن الشركة «المتحدة» أول من اهتم بهذه الفئة، موضحًا أن جميع إنتاج «الوطن» من الفيديوهات سيكون به تلخيص وترجمة لذوي الهمم.

خطة مستقبلية لمخاطبة إنتاج «الوطن» لذوي الهمم

وتابع: «ذوي الهمم لهم الحق في التعرف ومتابعة دراما رمضان 2024»، مؤكدًا أن «الوطن» تستهدف أيضًا ترجمة البرامج للغة الصم والبكم وذوي الهمم، منوهًا بأن هناك خطة مستقبلية لتحويل إنتاج «الوطن» لمخاطبة ذوي الهمم وهم فئة ليست صغيرة وهي خطوة أولى وستعمم، مشددًا على أنه خلال أيام سيتم عرض «برومو» هذه الخدمة والانطلاقة ستكون بداية من اليوم الأول في رمضان.

«المتحدة» تقدم موسما استثنائيا

وأوضح أن الموسم الرمضاني الذي تقدمه «المتحدة» هو موسم استثنائي يضم 20 عملا من بينها أعمال بنظام 15 حلقة والباقي بنظام الـ30 حلقة وبعض هذه المسلسلات ستعرض على شاشات المتحدة وبعضها ستعرض على منصة «واتش إت».