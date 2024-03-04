طريقة عمل الشكشوكة بمكونات بسيطة في شهر رمضان.. وجبة وموفرة مغذية

ترغب العديد من الأمهات خلال شهر رمضان في تجديد الوصفات اليومية، وطبخ أنواع سريعة وبسيطة وغير مكلفة، وذلك لتقديمها لأسرتها سواء على الإفطار أو السحور، وخلال التقرير التالي تقدم لكِ «الوطن» طريقة عمل الشكشوكة بمكونات بسيطة وغير مكلفة لتكسري الروتين على الأكلات النمطية، التي تعد من الأطعمة اللذيذة التي يفضلها الصغار والكبار، على خطى الشيف الشربيني، خلال برنامجه «الشيف».

طريقة عمل الشكشوكة بمكونات سريعة

- بيض.

- بصل.

- شبت.

- بقدونس.

- زيت.

- طماطم.

- فلفل أخضر.

- فلفل حار.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ثوم.

خطوات عمل الشكشوكة

- الخطوة الأولى: ابدأي بفرم البصل مع الثوم وتضيف إليهما الملح والفلفل، ثم وضعها في الطاسة على النار.

- الخطوة الثانية: أضيفي الفلفل الأخضر ومكعبات الطماطم والفلفل الحار والبقدونس والشبت بعد تقطيعها جيدا، لتضفي مذاقا شهيا عليها.

- الخطوة الثالثة: أضيفي البيض والملح والفلفل، وامزجيها جيدا مع المكونات الأخرى وقدميه ساخنا لأسرتك.

ولعمل عمل شكشوكة باذنجان اتبعي الطريقة التالية

1- أحضري البصل وقطعيه لمكعبات متوسطة، وأضيفي ملح وفلفل وكمون وبهارات وشبت مفروم.

2- ابدأي بتقطيع الباذنجان لمكعبات صغيرة، وبعدها اقليه في زيت ساخن.

3- ابدأي بخفق البيض جيدا بالمضرب اليدوي وأضيفي لبن وكريمة لباني.

4- ادخلي الطبق إلى الفرن واتركيه حتى ينضج.