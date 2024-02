أسعار العربيات الكهربائية في مصر.. اختار راحتك ووفر بنزين

تتميز السيارات الكهربائية بالعديد من المميزات التي تجعلها أكثر أمانا وراحة أثناء قيادتها، ومن أبرز مميزاتها أنّها تتميز بالهدوء أثناء القيادة، كما أنّ صيانتها غير مكلفة مثل السيارات التي تعمل بالبنزين، ولا تخرج منها انبعاثات تضر البيئة المحيطة أثناء القيادة، الأمر الذي جعل الكثير من الراغبون في شراء سيارة جديد يتوجهون إليها، كما أنهم يهتمون بمعرفة أسعار العربيات الكهربائية في مصر.

وتختلف أسعار السيارات الكهربائية في مصر وفق العديد من الإمكانيات التي تتمتع بها كل سيارة على حدى، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار العربيات الكهربائية في مصر لعام 2024/2023، وفق الأسعار الخاصة بها في سوق السيارات في مصر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار العربيات الكهربائية في مصر

وجاءت أسعار السيارات الكهربائية في مصر، كالتالي:

- سيارة كهربائية فولكس فاجن ID6 with full accessories and chargers: يصل سعرها إلى 2 مليون و 500 ألف جنيه.

- سيارة Electric Byd qin plus 2023: يصل سعرها إلى 444 ألف جنيه.

- سيارة BMW IX3 كهرباء 2023: يصل سعرها إلى مليون و 80 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية فولكس واجن ID.4 2023: يصل سعرها إلى 570 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية HONDA ENS1 2023: يصل سعرها إلى 459 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية هوندا كهرباء ENS1 2023: يصل سعرها إلى 435 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية HONDA ENS1 2023 PRO: يصل سعرها إلى 459 جنيها.

- سيارة كهربائية 1 OF 1 - IN Egypt All New generation 7-series Electri: يصل سعرها إلى 3 ملايين و750 جنيها.

- سيارة كهربائية BYD SONG PLUS 2023: يصل سعرها إلى 623 ألفا و600 جنيه.

- سيارة كهربائية New Audi Q4 E-Tron 2024 - New Shape : يصل سعرها إلى مليونين و480 جنيهًا.

- سيارة كهربائية NEW BMW iX1 SUV- 2024 New Shape Highest Category : يصل سعرها إلى مليونين و499 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية 2023 ID4 Crozz pro: يصل سعرها إلى مليون جنيه.

- سيارة كهربائية BMW iX3: يصل سعرها إلى 3 ملايين جنيه.

سيارات كهرباء في مصر

- سيارة كهربائية MERCEDES BENZ EQS 450+: يصل سعرها إلى 8 ملايين جنيه.

- سيارة كهربائية Porsche Taycan 4 Cross Turismo 2024 بورشيه: يصل سعرها إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية Tesla Model 3 SR+ Facelift 2024 تسلا: يصل سعرها إلى مليونين و850 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية Volkswagen ID4 pro 2023: يصل سعرها إلى مليون جنيه.

- سيارة كهربائية BMW i7 xDrive 60 M Sport 2024 بي إم دبليو: يصل سعرها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية Volkswagen ID. 4 Crozz Pro 2023: يصل سعرها إلى مليوني جنيه.

- سيارة كهربائية Volkswagen ID. 4 Crozz Pro: يصل سعرها إلى مليوني جنيه.

- سيارة كهربائية Tesla Model X PLAID 2024 تسلا: يصل سعرها إلى 6 ملايين و800 جنيه.

- سيارة كهربائية Range Rover Sport P440e SE 2023: يصل سعرها إلى 12 مليون جنيه.

- سيارة BMW iX40 xDrive Sport 2024 بي ام دبليو: يصل سعرها إلى 5 ملايين و150 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية Audi Q4 35 e-tron 2024 أودي: يصل سعرها إلى مليونين و500 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية فولكس فاجن ID4 PRO: يصل سعرها إلى 594 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية Audi etron Q4: يصل سعرها إلى 780 ألف جنيه.

- سيارة كهربائية Volkswagen id4 pro prime package: يصل سعرها إلى مليونين و130 ألف جنيه.