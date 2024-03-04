حركة فتح تتوعد بالتصعيد بالضفة ورام الله حال استمرار العدوان في رمضارن

علّق المتحدث باسم حركة فتح، الدكتور حسين حمايل، على آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بينامين نيتياهو لا يريد إجراء أي صفقات، لوقف الحرب.

وفاة الأطفال جوعًا في غزة

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الشعب الفلسطيني يعاني من وجع تاريخي يتمثل في القتل والدمار والمحارق، ووفاة الأطفال جوعًا.

وثمن الموقف المصري، مشددًا على أنه ما قامت به مصر ليس غريبًا على القاهرة حكومة وشعبًا، في ظل التاريخ والعلاقات الأخوية، وموقفها لإيقاف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إسرائيل لديها مخطط إجرامي

وذكر أن إسرائيل لديها مخطط إجرامي وتريد المضي قدمًا في ذلك: «سنظل على هذه الأرض باقون، ولن نرحل سواء أحياء أو أموات.. وأحذر من أنه إذا استمرت الأوضاع حتى شهر رمضان، وأي مساس بالأقصى.. فسنذهب لحالة من التصعيد الإضافي في الأراضي الفلسطينية لن تنتهي ببساطة، وخاصة في رام الله والضفة الغربية وفلسطين».