محمود مسلم: مصر تقود جهودا دولية لدعم غزة.. واتجاهات سياسية وقانونية لإيقاف الحرب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن ضخ مصر والإمارات المياه النظيفة في قطاع غزة يُعد تعاونًا عربيًا لخدمة أبناء قطاع غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية.

الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر والإمارات لفلسطين

وأضاف «مسلم» أن ضخ المياه النظيفة يأتي ضمن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر والإمارات لفلسطين، مؤكدًا أن ما تقدمه الدولتان لفلسطين هو أقل من الواجب، وأنهم يحاولون بقدر الإمكان تقديم المساعدات.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه خلال الأيام الماضية تم تقديم مساعدات عبر الطيران لشمال غزة.

وأشار إلى أن البعض انتقد ذلك الأمر وتساءل عن سبب عدم إرسال المساعدات عبر معبر رفح، موضحًا أن شمال غزة لا تصلها طرق ممهدة، وبالتالي لا تصل المعونات بشكل دائم، مما جعل الإنزال بالطائرات هو الحل الوحيد.

عملية الإنزال الجوي للمساعدات

ولفت «مسلم» إلى أن مشاركة الأردن وقطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في عملية الإنزال الجوي للمساعدات تُظهر حجم التعاون الدولي لدعم غزة.

وأكد أن مشروع المياه يأتي لدعم الإخوة في غزة، وهو مشروع يأتي في إطار التعاون العربي الكبير لدعم غزة وفلسطين، خاصة بعد حرب استمرت لأشهر عديدة.

وأشار «مسلم» إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تتحدث عن انتهاك فاضح لحقوق الإنسان في غزة، وأن هناك من يصف ما حدث في غزة بحرب إبادة، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الذي كتب مقالًا يتحدث فيه عن هذا الأمر.

وتابع: «في ظل انشغال مصر بوجود هدنة والمباحثات في القاهرة للوصول لهدنة، مصر لا تنسى الدعم الإنساني، ومنذ اليوم الأول تسير على عدة اتجاهات، اتجاه سياسي واتجاه قانوني واتجاه دبلوماسي للوصول إلى هدنة أو إيقاف الحرب».