نور تعود لأدوار الشر من جديد بمسلسل جودر في رمضان 2024

تشارك الفنانة نور اللبنانية خلال موسم رمضان 2024 في مسلسل جودر الذي سيجرى عرضه على قناة ON، إذ تقدم من خلال هذا الدور شخصية المرأة الشريرة الثرية ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الفنانة نور هذا الدور بل هناك العديد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والدراما قدمت من خلالها أدوار الشر من قبل.

مسلسل جودر في رمضان 2024

قدمت الفنانة نور العديد من الأعمال واشتهرت خلال هذه الأعمال سواءً كانت في الدراما أو السينما المصرية، وتقدم في مسلسل جودر شخصية المرأة الشريرة.

مسلسل الإكسلانس رمضان 2014

ولم يكن هذا العمل الأول الذي قدمت من خلاله نور شخصية الفتاة الشريرة بل هناك عدة أعمال حملت طابع الشر ومنها مسلسل الإكسلانس الذي قدمته إلى جانب الفنان أحمد عز عام 2014، وأبطاله أحمد عز وأحمد رزق وصلاح عبدالله وتأليف أيمن سلامة وإخراج وائل عبدالله.

فيلم الرهينة عام 2006

كما قدمت دور الشريرة في السينما أيضاً إذ أدت شخصية تحمل صفات الكره والأذى خلال مشاركتها في فيلم الرهينة عام 2006 إلى جانب الفنان أحمد عز وماجد الكدواني وصلاح عبدالله وتأليف نادر صلاح الدين وإخراج ساندرا نشأت.