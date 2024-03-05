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دراما المتحدة

أستاذ تخطيط عمراني: أي مواطن يغيّر شكل الوحدة المطورة يعرض نفسه للعقاب

كتب:

منار مجدي
12:43 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
المدن المطورة

المدن المطورة

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن بعض المواطنين المقيمين بالمناطق المطورة يحاولون تغيير الشكل العمراني من خلال تبديل البناء الداخلي للوحدات مما ينعكس على المظهر الخارجي، لافتا إلى أنه في حالة رصد المخالفين يتم أولا التنبيه على المواطن بإعادة الوضع كما كان، وإذا لم يحدث فسيتعرض الفاعل لأنواع متدرجة من العقاب التي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المواطن.

الدولة المصرية تتابع المناطق المطورة

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تتابع المناطق المطورة دائما، حيث خصصت لها لجانا دورية تتفقد المواقع كل ثلاثة شهور للحفاظ على استدامة الشكل الحضاري، موضحا أن أي مشروع يتم إنشاؤه أو حتى التخطيط له يجب متابعته بصفة دورية حتى لا تتغير المبادئ الأساسية الموضوعة له.

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