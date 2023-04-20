أمين الفتوى يوضح لقناة الناس أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن زكاة الفطر من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وليست زكاة، مناشدا المسلمين بسرعة إخراج زكاة الفطر، وعدم تأخيرها إلى قبل صلاة العيد بلحظات.

الإسراع فى إخراج زكاة الفطر

وأضاف «شلبي»، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أننا يجب أن نبدأ بالإسراع في إخراج زكاة الفطر حتى تصل إلى الفقير فينعم بفرحة العيد، لافتا إلى أن فقهاء الشافعية أجازوا إخراجها من أول يوم رمضان حتى تصل إلى الفقراء.

التعجيل بإخراجها

وأردف: «زكاة الفطر لما شرعت في بدايتها كان الناس يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، نتيجة أن البيئة سهلة، ويمكن الوصول إلى المحتاج بصورة سهلة، لكن الآن أصبح الأمر غير سهل، ويصعب الوصول إلى الفقير، فلذلك علينا التعجيل بإخراجها».