كاتبة صحفية: الحكومة حققت الاستقرار بالأسواق وأحدثت التوازن بين السعر الحر والمدعم

قالت الكاتبة الصحفية وفاء الصعيدي نائب رئيس قسم الأخبار بجريدة «الوطن» إنَّ قرار الإفراج الجمركي للسلع ومستلزمات الإنتاج من المواني قرار في غاية الأهمية، موضحة أنَّ عملية الإفراج الجمركي التي ستتمّ بين البنك المركزي والوزارات المعنية ستشمل الأدوية والأعلاف والمستلزمات الإنتاج من زيوت ولحوم.

انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية

وأضافت الكاتبة الصحفية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «DMC» أنَّ كل هذه المنتجات والسلع التي سيتمّ الإفراج الجمركي عنها من المواني ستحدث طفرة غير مسبوقة في انخفاض الأسعار في الأسواق المصرية، موضحة أنَّه خلال أيام قليلة جدًا سنشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار كل المنتجات، لافتة إلى أنَّ انخفاض الأسعار يوجد له سببين آخرين، الأول يتمثل في انطلاق معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات، أما الثاني فهو المشروع التاريخي الخاص بتطوير مدينة رأس الحكمة والذي كان سببًا في تحقيق انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق الموازية مما تسببت في انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية.

3 معارض رئيسية لـ«أهلا رمضان» في كل محافظة

وتابعت وفاء الصعيدي أنّ معارض «أهلا رمضان» والمنافذ الثابتة والرئيسية نجحت في توفير السلع قبل حلول شهر رمضان المبارك بتوجيهات من رئيس الوزراء بأنَّ يتواجد في كل محافظة 3 معارض رئيسية بحد أدنى، مؤكّدة أنَّه يوجد محافظات بها أكثر من 10 معارض «أهلا رمضان»، موضحة أنَّ الحكومة نجحت أيضًا في إحداث التوازن بين السعر الحر والسعر المدعم من الدولة بهدف استقرار السلع الأساسية.