صرف 750 جنيها منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة شهر رمضان

كشف عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن صرف منحة رمضان للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بمناسبة شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد.

قيمة منحة رمضان للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

وأضاف عبدالفتاح فكري لـ«الوطن»، أن قيمة منحة رمضان للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق 750 جنيهًا، لافتًا إلى أن المنحة تصرف لما يقرب من 75 ألف عامل بالسكة الحديد.

من جانبه، أعلن المهندس سامي عبدالتواب، رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، عن صرف منحة شهر رمضان المبارك اليوم الأحد، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بأعمال نظافة المحطات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتشمل نظافة المحطات والسكك والساحات والصالات الداخلية وبعض دورات المياه وبعض الورش وتستخدم الشركة أحدث المعدات والأدوات والمنظفات في أعمال النظافة.

نشاط شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة

كما تمتلك شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة 14 محطة غسيل أوتوماتيكيا خارجي للقطارات على مستوى الجمهورية و1 محطة غسيل أوتوماتيكيا خارجي للجرارات وتقوم محطات الغسيل بنظافة القطارات من الخارج أوتوماتيكيا عن طريق الدعك بالفرش وضغط المياه العالي والمواد الكيمائية المصرح بها.

أيضًا تقوم الشركة بأعمال نظافة محطات وسكك خطي أبوقير وبرج العرب بالإسكندرية ورفع تراكمات المخلفات بطول الخطيين باستخدام لوادر وسيارات الشركة بشكل يومي بمعدل وإزالة ومكافحة البوص والهيش والحشائش من على السكك.