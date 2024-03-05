طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، العلماء المتخصصين في «التفسير والحديث والعقيدة» بكليات جامعة الأزهر بأن يقوموا بواجب وقتهم في تقديم هذه العلوم بصورة يفهمها المعاصرون وتعالج قضاياهم، مع الاهتمام بإصدار موسوعات علمية ورقية وإلكترونية رسمية تتضمن هذا المحتوى.

رئيس «دينية الشيوخ» يطالب الإعلام بتقديم أعمال تتصدى للثقافات الهدامة

وأضاف يوسف عامر خلال كلمته في مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة «الأخلاقيات وبناء الوعي الرشيد» الثلاثاء، بمقر الكلية بمدينة نصر، أنه لابد من العناية بالجانب الخلقي والقيمي في المناهج التعليمية، مشيرا إلى أنه لابد من أن توجه أجهزة الإعلام العامة والخاصة جهودها إلى إيجاد فن لا يهدر القيم الخلقية، ويكون في الوقت نفسه حائط صد للثقافات الوافدة الهدامة.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية وجود وحدة تأهيل في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات لتثقيفهن في أمور الدين والحياة الأسرية، وعقد دورة تأهيلية بعنوان «أخلاقيات المهنة» كشرط أساس لاستخراج ترخيص كل عمل من الأعمال العلمية أو المهنية أو الفنية كالطب والهندسة والتعليم والصناعات والحرف والمهن والفنون المختلفة.