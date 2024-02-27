«المجتمعات العمرانية» تطلق مسابقة لاختيار أفضل مدينة جديدة

أعلن المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة عقد ورشة العمل التخصصية لقطاع مدن شرق 2 «دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة – الصالحية الجديدة – الإسماعيلية الجديدة – بورسعيد الجديدة – غرب بورسعيد»، بحضور ممثلين عن تلك المدن بمقر جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وذلك ضمن الاستعداد لإطلاق مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2023-2024.

المسابقة بعنوان «نبدأ نبتكر من أجل مدن عمرانية جديدة سعيدة ومستدامة»

وأشار الغمراوي إلى أنَّ مسابقة اختيار أفضل مدينة جديدة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية تأتي تحت عنوان «نبدأ نبتكر من أجل مدن عمرانية جديدة سعيدة ومستدامة»، باعتبارها الوسيلة الأهم والأكثر فاعلية في إثراء روح التنافس والتحفيز بين أجهزة المدن وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح أنَّ ورشة العمل عُقدت بمشاركة جامعتي الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والمنصورة الجديدة، وبحضور ممثلي كل من المركز القومي للبحوث والإدارة العامة للتطوير المؤسسي وممثلي أجهزة المدن المشار إليها لعرض الأفكار الابتكارية، حيث أعجب الحضور بالعروض المقدمة مع عمل زيارة ميدانية لمدينة المنصورة الجديدة.

يوم رياضي ترفيهي لذوي الهمم

وقال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه جرى تنظيم اليوم الرياضي الترفيهي لذوي الهمم بشاطئ ونادي «قادرون بلاج» بمنطقة النرجس للشواطئ المميزة بدمياط الجديدة، مشيرا إلى أن اليوم الرياضي اشتمل على منافسات في ألعاب القوى، والكاراتيه، وكرة القدم الشاطئية وفقرات ترفيهية، وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى في المسابقات الرياضية وسط فرحة وسعادة من الأبطال وأسرهم.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة أن المحافظة تعمل على توفير أنشطة متخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع مهاراتهم الرياضية، لافتا إلى أن أولى الأهداف لدعم الأبطال هو إنشاء نادٍ وشاطئ متفرد بخدمات متخصصة لذوي الهمم وأسرهم.