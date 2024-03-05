إزالة 3000 تعد بالقليوبية خلال 4 أشهر.. وتحرير 1315 مخالفة بناء

نظمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لإزالة 5 طوابق ببرج مخالف بمدينة طوخ، بعدما شهدت المحافظة إزالة 3000 حالة تعدٍ خلال 4 أشهر.

وأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها، بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها، لمعاينة الأراضي الزراعية التي جرى تبويرها أو إشغالها في غير النشاط الزراعي، للعمل على عودتها لطبيعتها مرة أخرى.

تحرير محاضر للمخالفين

وخلال الجولة، أكد المحافظ أنه جرى تحرير محاضر للمخالفين وإلزامهم برفع «الرتش» الموجود على نفقتهم، وإلزامهم بزراعتها مرة أخرى وعودتها إلى طبيعتها، مطالبا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية، مشددا على أن الحملة ستتعامل مع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال ومنع أي تعديات جديدة.

إزالة 5 طوابق مخالفة

وخلال جولته، شهد محافظ القليوبية أعمال إزالة 5 طوابق في برج مخالف بمدينة طوخ، بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، وتبلغ مساحة البرج 640 مترًا مربعًا، وبنى مؤخرًا 5 طوابق بدون ترخيص، مما شكل خطرًا على سلامة المواطنين.

يذكر أنه اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي، وحتى اليوم الثلاثاء 5 مارس، جرى إزالة 3000 حالة تعدٍ بناء وزراعة بمساحة 140 فدانا و12 قيراطا و14 سهما زراعة، وأبنية على مساحة 84182 مترا مربعا، وجرى تحرير 1315 محضرا لبناء مخالف.