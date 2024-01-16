انطلاق حملة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في القليوبية

أطلقت مديرية الصحة ببنها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ندوة حول «الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة»، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

مفهوم تنظيم الأسرة، وجهود التنمية

ناقشت الندوة مفهوم تنظيم الأسرة وجهود التنمية التي تبذلها الدولة، وأهمية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوضيح الفرق بين التنظيم وتحديد النسل ووسائل تنظيم الأسرة وجهود الدولة تجاه القضية تجنبًا لتزايد الآثار الناجمة عن الزيادة السكانية اقتصاديا واجتماعيا، وكيفية الإهتمام بصحة المرأة و الطفل، و ترك فترات بين الحمل و الآخر، وإرتياد مراكز طب الأسرة، وإستخدام وسائل تنظيم الأسرة التي توفرها الدولة.

الحد من الزيادة السكانية

وتطرقت الندوة إلى أن الدولة تعمل جاهدة في سبيل الحد من الزيادة السكانية من خلال وسائل تنظيم الأسرة على أيدي متخصصين يمدون المرأة بالمعلومات الكافية بمدى فاعلية كل وسيلة و تحديد الوسيلة المناسبة لكل سيدة، و توفر لها أيضا الرعاية الصحية اثناء فترة الحمل و حتى الولادة، و اعطائها التطعيمات اللازمة و عمل متابعة دورية للسيدات، و ذلك من أجل المحافظة على صحة الأم و الطفل.

تأتي فعاليات الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة مديرية الصحة، وبحضور الدكتورة سامية عبد الصادق مساعد مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة هبة فتح الله مسئول PP بمديرية الشئون الصحية، الأستاذة سلوي شعبان مسئول الإعلام بمديرية الشئون الصحية.