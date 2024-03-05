لو نسيته.. 3 طرق للحصول على رقم سري جديد لحساب فيسبوك

لا شك أن منصة فيسبوك الأكثر استخدامًا، على مستوى منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ يمتلك التطبيق بالفعل ما يزيد عن 3 مليارات من الحسابات لمستخدمين من بلدان العالم، لكن مع تعرضه لبعض الأعطال أو الاضطرار لتسجيل الخروج من الحساب، قد ينسى البعض كلمة المرور الخاصة بهم، ما يعيق عملية وصولهم إلى حساباتهم.. فما الطريقة الأنسب لمعرفة الرقم السري حال عدم تذكره؟

طرق معرفة الرقم السري لحسابك على فيسبوك

في بعض الأحيان، قد ينسى المستخدمون كلمات مرور حسابات فيسبوك الخاصة بهم، ما يمنع الوصول إليها، لكن باعتبار شركة ميتا، المخولة بتشغيل منصة فيسبوك، توفر عديد من طرق الأمان من أجل استعادة كلمة المرور المنسية بسهولة، وبطرق بسيطة، على النحو التالي:

الطريقة الأولى:

استخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول على فيسبوك. انقر على «هل نسيت كلمة المرور؟». ادخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك. انقر على «متابعة». ستتلقى تعليمات لإعادة تعيين كلمة مرورك.

الطريقة الثانية:

حدد «الأصدقاء الموثوق بهم» عند إنشاء حسابك. انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول على فيسبوك. انقر على «هل نسيت كلمة المرور؟» انقر على «استخدام الأصدقاء الموثوق بهم». اتبع التعليمات على الشاشة لتلقي مساعدة من أصدقائك الموثوق بهم. بعد استعادة الحساب سيطلب منك تغيير الرقم السري.

الطريقة الثالثة:

التواصل مع دعم فيسبوك: انتقل إلى صفحة «مساعدة فيسبوك». ابحث عن «استعادة حساب فيسبوك». اتبع التعليمات على الشاشة لتقديم طلب استعادة حسابك. بعد استعادة الحساب سيطلب منك تغيير الرقم السري.

نصائح عند تغيير الرقم السري

بعد اتباع جميع الخطوات، من الضروري التأكد من استخدام كلمة مرور ليست ضعيفة ويسهل تحمينها بسهولة، مع التأكد من حفظ الرقم السري في مكان آمن يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وقبل كل ذلك عدم مشاركته مع أي شخص.