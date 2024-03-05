حسام موافي: هذه الفئات ممنوعة من الصيام نهائيا في رمضان (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنّ كلّ مريض بمرض مزمن لا بد أن يتبع إرشادات الطبيب في شهر رمضان، لافتا إلى أنّ هناك أمراض عدة لا يجب لها الصيام نهائيًا ويمثل خطورة على صحتها.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم، «مرضى الكلى وهبوط ووظائف الكلى وارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم لازم يفطر لأنّه يحتاج إلى المياه بشكل دوري».

وأضاف: «أيضًا مرضى الكبد اللي بيعانوا من انخفاض البومين، ممنوع الصيام لهم، وكذلك المرض الذي يحصل على علاج كل 6 ساعات لازم يفطر، وبعض المرضى يحزنون جدا ويقولك ده ربنا قال (وأن تصوموا خيرا لكم)، أيوه ربنا قال كده بس لو أنت عندك علم بحالتك».

وشدد على أنّ مرضى السكرى الذين يتناولون الأنسولين ممنوعين من الصيام، لافتًا إلى أن الأمر يرجع في النهاية إلى الطبيب المعالج الذي يقرر صيام الحالة أم عدم صيامها.