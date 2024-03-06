«الأرصاد» تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة اليوم

انخفضت درجات الحرارة اليوم، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على محافظات شمال البلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية أنَّ سبب هذا الانخفاض كتل هوائية قادمة من طبقات الجو العليا عملت على انخفاض درجات الحرارة عن أمس الثلاثاء، مبينة أنَّ الانخفاض سيتواصل خلال الأيام المقبلة، ليصل الى المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ يسود طقس شتوي لطيف مائل للبرودة خلال النهار، وبارد وشديد البرودة أحيانًا خلال ساعات الليل المتأخرة، وذلك على كل أنحاء الجمهورية على محافظات شمال وجنوب الصعيد، التي مازالت تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة بسبب الكتل الصحراوية الجنوبية الحارة.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم الحرارة العظمي والصغرى اليوم، المسجلة على السواحل وشمال الدلتا والقاهرة ومدن القناة وصولا الى جنوب البلاد فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة العظمى 23 والصغرى 13

العاصمة الإدارية العظمى 23 والصغرى 13

6 أكتوبر العظمى 23 والصغرى 14

بنها العظمى 23 والصغرى 12

دمنهور العظمى 23 والصغرى 13

وادي النطرون العظمى 22 والصغرى 13

كفر الشيخ العظمى 23 والصغرى 13

المنصورة العظمى 24 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 23 والصغرى 13

شبين الكوم العظمى 23 والصغرى 13

طنطا العظمى 23 والصغرى 12

دمياط العظمى 22 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12

السويس العظمى 23 والصغرى 13

العريش العظمى 22 والصغرى 12

رفح العظمى 22 والصغرى 11

رأس سدر العظمى 27 والصغرى 15

نخل العظمى 23 والصغرى 5

كاترين العظمى 19 والصغرى 4

الطور العظمى 26 والصغرى 15

طابا العظمى 24 والصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12

العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 12

مطروح العظمى 23 والصغرى 12

السلوم العظمى 22 والصغرى 11

سيوة العظمى 26 والصغرى 12

رأس غارب العظمى 27 والصغرى 15

الغردقة العظمى 28 والصغرى 14

سفاجا العظمى 26 والصغرى 17

مرسى علم العظمى 28 والصغرى 15

شلاتين العظمى 27 والصغرى 19

حلايب العظمى 25 والصغرى 20

أبو رماد العظمى 27 والصغرى 17

رأس حدربة العظمى 26 والصغرى 18

الفيوم العظمى 25 والصغرى 12

بني سويف العظمى 25 والصغرى 12

المنيا العظمى 26 والصغرى 10

أسيوط العظمى 26 والصغرى 11

سوهاج العظمى 29 والصغرى 13

قنا العظمى 30 والصغرى 13

أبو سمبل العظمى 30 والصغرى 15

الأقصر العظمى 31 والصغرى 14

أسوان العظمى 31 والصغرى 14

الوادي الجديد العظمى 30 والصغرى 14