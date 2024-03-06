إنشاء محطة تموين وقود بجوار موقف سيارات بنها تسهيلا على السائقين

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، موقع إنشاء محطة تموين وقود جديدة للسيارات بجوار موقف سيارات مدينة بنها، وذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها ومهندسي شركة غازتك. يبلغ مساحة المحطة 2500 متر مربع وبلغت نسبة التنفيذ 35%. تتبع المحطة شركة غازتك وستقدم خدمات السولار والبنزين والغاز، بالإضافة إلى الخدمات الإضافية مثل مركز للصيانة وتغيير الزيوت ومتجر لبيع المنتجات والسلع الغذائية، بهدف تجنب ظهور الطوابير مرة أخرى وتلبية طلبات المواطنين من أبناء مدينة بنها.

مراحل إنشاء المحطة

وتفقد محافظ القليوبية سير العمل في إنشاء المحطة، مؤكداً سرعة إنجازها وافتتاحها أمام المواطنين لتقديم خدماتها، حيث استمع المحافظ لشرح من المهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل إنشاء المحطة والخدمات التي ستقدمها، مشددا على أهمية إنشاء محطات تموين وقود جديدة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدماتها بأعلى جودة.

إنشاء محطات تموين وقود جديدة

وناقش المحافظ مع المسؤولين إمكانية إنشاء محطات تموين وقود جديدة في باقي مدن وأحياء القليوبية، مشيراً إلى أنه بعد افتتاح تلك المحطة، ستسهم بشكل كبير في توفير خدمات تموين الوقود للمواطنين بشكل ميسر وتقليل الازدحام على محطات الوقود الأخرى، وستوفر فرص عمل جديدة للشباب وتعزز النمو الاقتصادي المحلي في مدينة بنها.

من المتوقع أن يتم افتتاح محطة تموين الوقود الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستوفر هذه المحطة خدماتها لأهالي مدينة بنها والمدن المجاورة.

ويجدر بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة غازتك في شهر نوفمبر الماضي، ويأتي هذا الاتفاق في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، مما يسهم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانيات المواطن البسيط.