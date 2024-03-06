قيادي بمستقبل وطن: يجب تعزيز الدور الرقابي الحكومي على الأسواق

قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إنه مع حلول شهر رمضان المبارك، تكثف الأسر المصرية جهودها في الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، ومع موجات ارتفاع الأسعار التي تشهدها السلع الغذائية الأساسية، باتت المنافذ المدعمة من الدولة هي الملاذ الآمن للمواطنين للحصول على احتياجاتهم، خاصة من الفئات الأولى بالرعاية.

يجب تعزيز الدور الرقابي الحكومي على الأسواق

وطالب عبد الغني في بيان له اليوم، الحكومة بضرورة التوسع في هذه المنافذ وتنظيم المعارض الخاصة بعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة كمعرض «أهلا رمضان»، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب ضرورة زيادة أعداد السيارات المتنقلة التي توفر السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء التي تشهدها الأسواق وارتفاع الأسعار بجميع أرجاء الجمهورية من كفور ونجوع وقرى في المناطق الريفية وخاصة مناطق الصعيد النائية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه المعارض والمنافذ السلعية المتنقلة التي تقدم مثل هذه الخدمات، تحمي الفئات الأكثر احتياجا والطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من التضخم، مؤكدا أهمية وضرورة توطين الصناعات المحلية بمختلف المجالات بما يكفى الإنتاج المحلي.

تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر

وشدد عبد الغني على ضرورة تعزيز الدور الرقابي الحكومي على الأسواق، ومراقبة التجار وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر وأكثر تأثيرا لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه بالرغم من تراجع سعر الدولار فى الأسواق، ومتابعة عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم فى تخفيف عبء حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين.