توفير أجهزة طبية لمستشفى بنها الجامعي بـ12 مليون جنيه

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وفدًا من بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتور أحمد محمود عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين وعدد من مسئولي بنك ناصر الاجتماعي

دعم مستشفى بنها الجامعي

وخلال اللقاء وجه رئيس جامعة بنها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على الدعم الذي قدمه بنك ناصر الاجتماعي للمستشفى الجامعي، من خلال تبرعه بأجهزة طبية وعربة إسعاف حديثة بإجمالي يقدر 12 مليون جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع الملف الصحي على رأس أولوياتها.

مبادرات مؤسسات المجتمع المدني لدعم الجامعة

أشار الجيزاوي إلى أن الجامعة ترحب بجميع مبادرات مؤسسات المجتمع المدني لدعمها في أداء رسالتها المجتمعية والبحثية والتعليمية، أو لتطوير المستشفيات الجامعية. وأكد أن المستشفى شهد أعمال تطوير شملت جميع الأقسام العلاجية والعمليات الجراحية بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى والمترددين عليها من أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عطية إلى أنهم في بنك ناصر الاجتماعي يتطلعون إلى إقامة شراكة مع الجامعة في جميع المجالات، سواء الاجتماعية أو المصرفية، حيث تعتبر الجامعة شريكًا أساسيًا في التنمية داخل المجتمع. كما أوضح أن بنك ناصر هو مؤسسة مالية تهتم بالمؤسسات الاجتماعية داخل مصر، وبالأخص تلك الأكثر احتياجًا من أجل تحقيق التنمية الحقيقية من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، واستهداف الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، وذلك في إطار مسؤوليتهم الاجتماعية.